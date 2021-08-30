BIST 1.458
DOLAR 8,35
EURO 9,87
ALTIN 487,90
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Üsküdar'da 4 katlı apartmanda yangın çıktı! Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Üsküdar'da 4 katlı apartmanda yangın çıktı! Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

ÜSKÜDAR Selami Ali Mahallesi'nde 4 katlı binanın üçüncü katında buzdolabı kablosundan çıkan yangın sebebiyle dairede yaşayan iki kişi mahsur kaldı. 

Abone ol

Yangın, saat 23.40 sıralarında Üsküdar Selami Ali Mahallesi Söz Ebesi Sokak üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre dört katlı binanın üçüncü katındaki dairede buzdolabından çıkan yangın sebebiyle yoğun duman oluştu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun duman sebebiyle dairede mahsur kalan kadın ve annesini merdiven ile tahliye etti.

İtfaiye sirenlerini gören mahalle sakinleri cama ve sokağa döküldü. Yangının çıktığı binada yaşayan İshak Çiçek "Buzdolabı elektrik aksamından yangın çıktı. Daha sonra itfaiyeyi aradık. Panikledik hepimiz dumandan bir şey yapamadık. Yangın üst kattaki komşumun dairesinde çıktı. Bir yaşlı ablamız ve kızı dumandan etkilendi. Zaten o dairede yaşıyorlardı. Onları da çıkarttık evden" şeklinde konuştu.

Bir diğer mahalle sakini Emrah Akyasan da, "Uyuyorduk. Dışarıdan bir sesler duydum. İlk önce kavga sandım. Çıktım baktım şu daireden dumanlar çıkıyor.  Sonra yukarıya çıktım. Yaşlı teyzeyle annesi iniyorlardı. Apartmanda sağa sola koşturuyorlardı. Bir adamın elinde yangın tüpü vardı ama dumandan içeriye giremiyordu. Alt kattan maske alıp içeriye girdim. Mutfağa sıktım yangını söndürdüm. O arada itfaiye geldi zaten. İçerideki teyzeyi aşağıya indirdik. Üst kattakileri de indirdik. Bir tane çocuk vardı, krize girmişti" ifadelerini kullandı. Yangın sebebiyle dairede hasar meydana gelirken başlatılan soruşturma sürüyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Fethiye'de 300 kilo ağırlığında ölü fok bulundu
Fethiye'de 300 kilo ağırlığında ölü fok bulundu
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
İzmir'de hafif ticari araç üst geçitten tren raylarına uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
İzmir'de hafif ticari araç üst geçitten tren raylarına uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
Malatya Çığlık Mahallesi mevkiinde kaza! Otomobiller çarpıştı: 1 ölü 2 ağır yaralı var
Malatya Çığlık Mahallesi mevkiinde kaza! Otomobiller çarpıştı: 1 ölü 2 ağır yaralı var
Rıdvan Dilmen: Galatasaray tarihinde olmamıştır
Rıdvan Dilmen: Galatasaray tarihinde olmamıştır
Giresunspor'u tek golle geçen Trabzonspor Süper Lig'de 3'te 3 yaptı
Giresunspor'u tek golle geçen Trabzonspor Süper Lig'de 3'te 3 yaptı
Altay-Fenerbahçe Süper Lig maç sonucu: 0-2
Altay-Fenerbahçe Süper Lig maç sonucu: 0-2
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
Gaziantep'te kayıp Hülya'nın ailesi iyi haberi aldı: Genç kız bulundu
Gaziantep'te kayıp Hülya'nın ailesi iyi haberi aldı: Genç kız bulundu
Joe Biden, Afganistan'da ölen ABD askerlerinin cenazelerini karşıladı
Joe Biden, Afganistan'da ölen ABD askerlerinin cenazelerini karşıladı