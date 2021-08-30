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Akıncı'nın kontrol yazılımına eklendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merak edilen mesajı

Akıncı'nın kontrol yazılımına eklendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merak edilen mesajı

6 Aralık 2019'daki ilk uçuşundan saatler önce Bayraktar AKINCI TİHA'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yazılan bir mesajın eklendiği ortaya çıktı. "İstiklalimiz ve İstikbalimiz için hep daha ileriye" ifadesinin dikkat çektiği mesaj, AKINCI'nın içindeki gömülü yazılımda bulunuyor.

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AKINCI TİHA, dün düzenlenen törenle TSK'ya teslim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Savunma sanayinde bir devrim niteliği taşıyan bu olayın ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yazılan bir mesaj, Bayraktar AKINCI TİHA’nın 6 Aralık 2019’daki ilk uçuşundan saatler önce AKINCI Uçuş Kontrol Bilgisayarı’nın içindeki gömülü yazılıma eklenmiş.

Bayraktar AKINCI TİHA'ların tüm uçuşlarında bu yazılım ile görev yaptığı öğrenildi.

Merak edilen mesajda kullanılan ifadeler:

Türkiye, devlet tecrübesi 2 bin 200 yılı aşan bir ülkedir.

Bu vasfımızı, her dönemde en güçlü, en ileri, en etkili siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal altyapıyı kurmuş olmamıza borçluyuz.

Devlet yönetimindeki görevlerimiz boyunca, ülkemizi bu tarihi mirasına layık seviyeye getirmenin mücadelesini verdik.

İnancımızı ve neslimizi korumanın yolunun, bağımsızlığımıza ve geleceğimize sahip çıkmaktan geçtiğini hiç unutmadık.

Sağ tarafta Erdoğan'ın mesajının bilgisayar dili ile hex koduna çevrilmiş hali bulunuyor

Maziden atiye kurduğumuz köprü ile Türkiye'yi her alanda dünyanın en ileri ülkeleri arasına yükseltmeye ahdettik.

Bilhassa savunma sanayimizi kendi kendimize yeterli hale getirmek için çok çalıştık.

Karada, denizde, havada ve inşallah uzayda, dostlarına güven, düşmanlarına korku veren bir

Türkiye hedefine odaklandık.

Elde ettiğimiz başarıyla, Türk Milletinin yüksek teknolojiye dayalı sistemleri üretme ve kullanma yeteneğini tüm dünyaya gösterdik.

BAYRAKTAR serisi silahlı/silahsız insansız hava araçları, işte bu gayretin en başarılı eserlerinden biridir.

Gençlerimizin, demokrasiden ekonomiye ve özellikle de teknolojiye kadar her alanda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçireceklerine yürekten inanıyorum.

"İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye" diyerek, AKINCI TİHA projesi ile bir üst aşamaya geçen bu çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

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