Bayraktar Akıncı TİHA'ya Erdoğan imzası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracını (TİHA) imzaladı. İlk uçuşunu gerçekleştiren TİHA, Başkan Erdoğan'ın imzasını taşıyacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Törenine katıldı.
Törende, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar AKINCI TİHA'nın taksi, kalkış ve alçak uçuşunu izledikten sonra hava araçlarının kontrol merkezine girerek incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanına gelmeden önce pistte hazır bekletilen iki Akıncı TİHA'yı imzaladı.