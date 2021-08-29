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Bayraktar Akıncı TİHA'ya Erdoğan imzası

Bayraktar Akıncı TİHA'ya Erdoğan imzası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracını (TİHA) imzaladı. İlk uçuşunu gerçekleştiren TİHA, Başkan Erdoğan'ın imzasını taşıyacak.

Bayraktar Akıncı TİHA'ya Erdoğan imzası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Törenine katıldı.

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Bayraktar Akıncı TİHA'ya Erdoğan imzası

Törende, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da yer aldı.

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Bayraktar Akıncı TİHA'ya Erdoğan imzası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar AKINCI TİHA'nın taksi, kalkış ve alçak uçuşunu izledikten sonra hava araçlarının kontrol merkezine girerek incelemelerde bulundu. 

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Bayraktar Akıncı TİHA'ya Erdoğan imzası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanına gelmeden önce pistte hazır bekletilen iki Akıncı TİHA'yı imzaladı.

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