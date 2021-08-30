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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle düzenlenecek tören ve geçişler için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.  

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Bugün saat 06.30 itibariyle polis ekipleri, kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi'ne çıkan yolları kapatarak araç geçişine izin vermedi.

Sürücüler ise daha önceden belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirildi. Vatan Caddesi'nin saat 14.00'te trafiğe açılması bekleniyor. 

Alternatif güzergahlar 

Turgut Özal Millet Caddesi 

Fevzipaşa Caddesi 

Atatürk Bulvarı 

Sahil Kennedy Caddesi 

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