30 Ağustos'a özel yayımlandı! Birçoğunu ilk kez göreceksiniz: İşte Milli Mücadele fotoğrafları...

Ankara Üniversitesi ve Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivi’nden derlenen “Fotoğraflarla Atatürk ve Cumhuriyet” adlı albüm, Türk’ün bağımsızlık ve büyük zafer uğruna yaşadıklarını çarpıcı bir şekilde anlatıyor.