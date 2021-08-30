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İzmir'de başörtülü kadına akılalmaz yasak! Pes dedirten savunma...

İzmir'de başörtülü kadına akılalmaz yasak! Pes dedirten savunma...

İZMİR'in Dikili ilçesinde kiraladığı yazlık villanın havuzunu kullanmasının haşema giydiği gerekçesiyle engellendiğini öne süren kadın, site yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu

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Dikili'de 10 Ağustos'ta yaşanan olayın ardından sivil toplum kuruluşlarıyla temasa geçen Tuğçe ve eşi Harun Çetin, Dikili Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak site yönetim kurulu üyeleri hakkında "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla şikayetçi oldu.

Gazetecilere açıklama yapan Harun Çetin, engellemeyle ilgili site yönetimiyle görüşmeye çalıştıklarını ancak "yönetim kurulu kararı olduğu" gerekçesiyle eşinin havuza girmesinin önlendiğini iddia etti.

Siteden ayrılmak durumunda kaldıklarını, yaşadıkları olay karşısında nasıl hareket edeceklerine ilişkin baro ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüklerini anlatan Çetin, şöyle konuştu:

"Bu sıkıntı sadece bizim sıkıntımız değil. Benzer sıkıntıları farklı noktalarda yaşayan bir sürü hanımefendi var. Bu zamanda, 2021 Türkiye'sinde böyle sıkıntıların olması normal değil. Bizim bu sorunları aşmamız lazım. Bu zihniyet ve dar kalıplardan kurtulmamız lazım. Hukuki süreci başlatacağımızı söylemiştik. Eşimle beraber başvurumuzu yaptık. İnşallah başka sıkıntılar yaşayan hanımefendiler için güzel bir örnek teşkil eder. Bu süreci hep beraber inşallah sonuçlandıracağız. İstediğimiz artık bu tip basit olayların ülke gündemine bir daha gelmeyecek şekilde sonuçlanması, bu ayrımcılığın ortadan kalkması."

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