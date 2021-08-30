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Adıyaman'da pekmez faciası! 7 yaşındaki çocuk kaynatılan kazana düştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adıyaman'da pekmez faciası! 7 yaşındaki çocuk kaynatılan kazana düştü

7 yaşındaki Elif Ada Elgazi evin bahçesinde pekmez kaynatılırken dengesini kaybedip kazana düştü.

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde pekmez kaynatılan kazana düşen çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şen köyünde yaşayan Elif Ada Elgazi (7), evin bahçesinde pekmez yapmak için kaynatılan kazanın içerisine aniden dengesini kaybetmesi sonucu düştü.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elgazi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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