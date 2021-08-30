Anthony Fauci: Okula giden çocuklara koronavirüs aşısı zorunlu olmalı

ABD'li halk sağlığı uzmanı, çocukların aşılanması durumunun yıllardır var olduğunu söyledi. Fauci, okula giden çocukların koronavirüse karşı aşılanmasına ilişkin konuştu.

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Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Anthony Fauci, koronavirüsle mücadelede çocukların aşılanmasına dair görüşlerini paylaştı.

Fauci, okula giden çocuklara koronavirüs aşısının zorunlu kılınması fikrini desteklediğini söyledi.

"Çocuklara aşıyı zorunlu kılmak iyi fikir''

CNN International'a konuşan Fauci, "Okula giden çocuklar için koronavirüs aşılarını zorunlu kılmanın 'iyi bir fikir' olduğunu düşünüyorum." şeklindeki görüşünü paylaştı.

"Bu yeni bir şey değil." diyen Fauci, çocuk felci, kızamık, kabakulak, hepatit gibi hastalıklara karşı okul çağındaki çocukların aşılanmasının onlarca yıldır uygulanmakta olduğunu kaydetti.



5-11 yaş aralığının aşılanması konusu

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), henüz 12 yaşın altındakilerde kullanılmak üzere herhangi bir koronavirüs aşısına onay vermiş değil.

Pfizer/BioNTech'in aşısı, yakın zamanda 16 yaşından büyüklerde kullanım için FDA'dan tam onay aldı.

Ulusal Sağlık Enstitüleri Direktörü Francis Collins, NPR'ye yaptığı açıklamada, Pfizer/BioNTech'in önümüzdeki ay 5 ila 11 yaşları arasındakiler için klinik deney bulgularını FDA'ya sunmasının beklendiğini söyledi.



"2021'in sonundan önce mümkün değil''

Ancak Collins, aşının çocuklar için acil kullanımını onaylamanın bundan sonraki süreçte aylar alabileceğine dikkat çekti. "Dürüst olmak gerekirse, 5-11 yaş arası çocuklar için onayın 2021'in sonundan önce geleceğini düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Los Angeles'lı bir çocuk doktoru, Insider'a yaptığı açıklamada, FDA onayı gelene kadar 12 yaşından küçük hiç kimseyi aşılamayacaklarını bildirmişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), virüsün yayılmasını durdurmaya yardımcı olmak için 12 yaşın üzerindekilerin aşı olmasını tavsiye ediyor.