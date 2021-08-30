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Ferdi Kadıoğlu: Golümü Pereira'ya armağan ediyorum

Ferdi Kadıoğlu: Golümü Pereira'ya armağan ediyorum

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada muhteşem bir gole imza atan Ferdi Kadıoğlu, maçın ardından beIN SPORTS'a konuştu.

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Altay maçına oynadığı futbolla damga vuran Ferdi Kadıoğlu, Votir Pereira ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Vitor Pereira bize çok güveniyor. Bizimle sürekli konuşuyor ve bize güvendiğini hissediyoruz. Golümü ve asistimi teknik direktörümüze armağan ediyorum."

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