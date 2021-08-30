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Esenyurt’ta asansörde şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Esenyurt’ta asansörde şüpheli ölüm

Esenyurt’ta evinden dışarı çıkmak için asansöre binen bir kişi komşuları tarafından asansörde ölü bulundu. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler ise, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Olay, dün 11.00 sıralarında Zafer Mahallesi 126. sokakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evinden dışarı çıkmak için asansöre binen 59 yaşındaki adam komşuları tarafından asansörde hareketsiz halde bulundu.

Komşularının durumu haber vermesiyle olay yerine çok sayıda 112 Acil sağlık ve polis ekibi geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaşlı adamın hayatını kaybettiğini bildirirken polis ekipleri ise olay yerine emniyet şeridi çekerek olayla ilgili inceleme başlattı.

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