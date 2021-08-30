Kemal Kılıçdaroğlu devletin kapısını FETÖ'cülere açacak 50 bin kişi mahkeme kararıyla...

Nedim Şener, KHK' ile memurluktan atılanların göreve iade edileceğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, KHK ile tesis edilen işlemleri paylaştı, "İade talebi reddedilen 50 bin kişi mahkeme kararıyla FETÖ'cü" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim. Yeter ki teröre bulaşmasın." sözü gündeme bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu'nun tartışılan vaadine ilişkin çarpıcı bir yazı Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener'den geldi.

"Ya ne dediğini bilmiyor ya FETÖ’yü" diyen Şener, "Kılıçdaroğlu devletin kapısını FETÖ’cülere açacak" başlıklı yazısında "Mesela, eline silah almamış, adam öldürmemiş, bomba atmamış ama Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarını yürütmüş hâkim ve savcılar geri dönecek mi?" diye sordu.

"Haksızlığa uğradığı belirlenen 14 bin 455 kişinin hakkını arayacağına, terörist FETÖ mensuplarına umut dağıtıyor"

OHAL KHK'ları ile tesis edilen işlemleri tablo halinde köşesinde paylaşan Şener, CHP'in çok tehlikeli bir parti politikası izlediğini yazdı. Şener, yazısında şunları yazdı:

"Oysa, kamu görevinden çıkartılan 125 bin 678 kişi arasından haksızlığa uğradığı belirlenen 14 bin 455 kişinin hakkını arayacağına, terörist FETÖ mensuplarına umut dağıtıyor.

İyi niyetle yorumlarsam, Kılıçdaroğlu’nun durumu tam bilgisizlik örneği. Ne FETÖ’yü tanıyor ne OHAL Komisyonu çalışmalarını. Komisyon kararlarına karşı mahkeme yolu açık. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, OHAL komisyonunun iç hukuk yollarından biri olduğunu kabul etti. Avrupa Konseyi de yaptığı incelemede, komisyonun açık ve şeffaf bir sistem kurduğunu belirledi. Komisyon, kişiler hakkındaki incelemeyi 20 kurumdan 106 başlıkta aldığı bilgilerle yapıyor. Görevi iade talebi reddedilse bile mahkeme yolu açık.

42 bin kişi de soruşturma ve kovuşturmada

Öte yandan göreve iade talebi reddedilen 102 bin 428 kişiden yaklaşık 50 bini hakkında mahkemeler tarafından verilmiş mahkûmiyet kararları bulunuyor. Yani yaklaşık yüzde 50’si mahkeme kararıyla FETÖ’cü.

Yani konu Kılıçdaroğlu’nun verdiği tek bir örnekte olduğu gibi “savcılıklardan takipsizlik kararı almış mağdurlardan” ibaret değil.

Karşımızda, millete ve devlete ihanet etmiş bir terör örgütü var. Ve Kılıçdaroğlu tıpkı, Kobani bahanesiyle insanların ölümüne sebep olan HDP’li Demirtaş’a olduğu gibi, 251 insanımızı şehit eden FETÖ terör örgütüne sahip çıkıyor.

FETÖ’nün devletten temizliği gibi, devlete geri döndürülme fikri bir beka sorunudur ve 15 Temmuz’da darbecileri püskürttüğü gibi Türk milleti bununla da mücadele edecektir."

Nedim Şener'in yazısının tamamı