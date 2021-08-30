Konya'daki Takkeli Dağ'ın eteklerinde bulundu bu tarzda çok rastlanan bir durum değil

Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı'nın izlerini taşıyan Takkeli Dağ'da 9 yıldır yürütülen kazılarda önemli bulgulara ulaşılıyor. Zirvesinde tarihi surlar, çok sayıda su sarnıcı ve tapınak barındıran ve tarihi kaynaklarda "Gevele Dağı" olarak da isimlendirilen yerde, bugüne kadar Fatih Sultan Mehmet dönemine ait gülleler ile saray ve hamam yapıları, gizli geçitler, çok sayıda seramik parça ve savaş materyalleri bulundu.