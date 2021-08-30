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Konya'daki Takkeli Dağ'ın eteklerinde bulundu bu tarzda çok rastlanan bir durum değil

Anadolu Ajansı
Konya'daki Takkeli Dağ'ın eteklerinde bulundu bu tarzda çok rastlanan bir durum değil

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi sınırlarında bulunan 1720 rakımlı Takkeli Dağ'ın eteklerinde 2012'de başlayan kazılarda, 3-4'üncü yüzyıla tarihlendirilen 35 kaya mezarı ortaya çıkarıldı.

Konya'daki Takkeli Dağ'ın eteklerinde bulundu bu tarzda çok rastlanan bir durum değil

Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı'nın izlerini taşıyan Takkeli Dağ'da 9 yıldır yürütülen kazılarda önemli bulgulara ulaşılıyor. Zirvesinde tarihi surlar, çok sayıda su sarnıcı ve tapınak barındıran ve tarihi kaynaklarda "Gevele Dağı" olarak da isimlendirilen yerde, bugüne kadar Fatih Sultan Mehmet dönemine ait gülleler ile saray ve hamam yapıları, gizli geçitler, çok sayıda seramik parça ve savaş materyalleri bulundu.

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Konya'daki Takkeli Dağ'ın eteklerinde bulundu bu tarzda çok rastlanan bir durum değil

Kazının bilimsel danışmanlığını yürüten Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, AA muhabirine, dağın doğu ve batı yamaçlarında çalıştıklarını söyledi.

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Konya'daki Takkeli Dağ'ın eteklerinde bulundu bu tarzda çok rastlanan bir durum değil

Bölgede önceki kazılarda Roma dönemine ait kaya mezarlarına rastlandığını aktaran Çaycı, Takkeli Dağ'ın eteklerinde Roma eserlerinin görüldüğünü aktardı.

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Konya'daki Takkeli Dağ'ın eteklerinde bulundu bu tarzda çok rastlanan bir durum değil

Kaya mezarları 3-4'üncü yüzyıl dönemi

Elde edilen bulguların, bölgenin tarih boyunca ne kadar yoğun şekilde ilgi gördüğünün göstergesi olduğuna işaret eden Çaycı, şöyle konuştu:

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