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Çaykur Rizespor Emir Dilaver ile yolarını ayırdı! Karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedildi

Çaykur Rizespor Emir Dilaver ile yolarını ayırdı! Karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Avusturyalı defans oyuncusu Emir Dilaver ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

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Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, profesyonel oyuncuları Emir Dilaver ile sözleşmenin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Emir Dilaver'e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Emir, bu sezon Rize temsilcisinde 2 maçta sonradan oyuna girerek 23 dakika forma giydi.

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