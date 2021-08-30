Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam araçları nasıl başka ülkelere götürülüyor? O detay ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ve Karadağ ziyaretlerinde davetli gazetecilerden olan Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, makam araçlarının nasıl taşındığını yazdı.

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Fatih Selek yazısında uçakta yer alan detayları ve Erdoğan'ın makam araçlarının nasıl başka ülkelere taşındığını yazdı." En çok merak ettiğim şey; Cumhurbaşkanı'nın makam aracının ülkelere nasıl götürüldüğüydü." diyen Selek, THK kargo uçaklarının kullanıldığını açıkladı. Yazısında şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı'nın iki günlük tarihî Bosna Hersek ve Karadağ gezisine ben de davet edildim. Daha evvel A330-200 yolcularının kritiğini yazmış ve makam uçağına ilk defa binen bir gazeteci olarak gözlemlerimi aktarmasam olmazdı.

Makam araçları o ülkeye nasıl gidiyor?



En çok merak ettiğim şey; Cumhurbaşkanı'nın makam aracının ülkelere nasıl götürüldüğüydü.

"Acaba araçları konuk ülkeler mi tahsis ediyor?" diye düşünüyordum.

Meğer Türk Hava Kuvvetlerinin kargo uçaklarıyla götürülüyormuş. Bunun için görevli subay ve astsubaylar bulunuyor.

Dünyanın her yerinde bu yöntem uygulanıyormuş. Güvenlik açısından çok önemli.

Nasıl uyanıklık yaptım?



Uçak havalanıp kemer ikaz ışıkları sönünce Cumhurbaşkanı, tura çıkarak davetlileri selamladı.

Bizim sıraya geldiğinde birçoğunun aklından geçip yapamadığını yaptım ve telefonu çıkarıp günün hatırasına bir "selfie" çektim.

"Uyanık ya..." diye takıldı.

Abartıldığı gibi değil



Bir defa Cumhurbaşkanlığı uçağı çok güzel... İhtişamı ülke adına güven ve gurur veriyor. İçinin tefrişatı abartılı değil.

Uçak beş bölümden oluşuyor. İlk bölümde Cumhurbaşkanı ve maiyeti bulunuyor. İkinci bölümde gazetecilerle sohbet ettiği ay yıldızlı salon var. Bir sonraki kısımda üst düzey bürokratlar oturuyor. Onların ardında basın mensupları. Son kısımda da personel yer alıyor. 12 civarında kabin görevlisi misafirlerle ilgileniyor.

Hizmet güzel, ikram normalin bir tık üstünde... Kahvaltıda peynir, zeytin, bal, tereyağı, menemen, domates ve salatalık vardı mesela. Dönüşte de köfte.