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Kılıçdaroğlu, Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma törenine katıldı

Kılıçdaroğlu, Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ve 2021 Projeleri’nin temel atma törenine katıldı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temel atma töreninde bir konuşma yaptı.

Açılış töreninde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş için destek açıklamasında bulunan Kılıçdaroğlu, “Eğer insanların evini yıkıp 10 yıl geçtiği halde halen yapmıyorsanız siyasi ve ahlaki sorumluğu vardır bunun. Ama Mansur Yavaş, var olan sorunları devraldı ve bu sorunları çözmek ve gidermek için elinden gelen çabayı gösteriyor” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sorunları çözmek için elinden geleni yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, şu şekilde konuştu:

'Biz de kendisine güven duyuyoruz'

“Sayın Mansur Yavaş yapacaklarını anlattı. Ankaralılar kendisine güven duyuyor. Biz de kendisine güven duyuyoruz. Sayın Başkan, harcadığı her kuruşun hesabını Ankaralıya vermekte kararlı. Bu kararlılığı sergilemesi hepimiz için çok önemli. Yeni, ahlaklı, düzgün bir siyaset anlayışını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Eğer insanların evini yıkıp 10 yıl geçtiği halde halen yapmıyorsanız, siyasi ve ahlaki sorumluğu vardır bunun. Ama Mansur Yavaş, var olan sorunları devraldı ve bu sorunları çözmek ve gidermek için elinden gelen çabayı gösteriyor.”

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