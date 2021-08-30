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Adıyaman'da genç kadın sokak ortasında saldırıya uğradı!

Adıyaman'da genç kadın sokak ortasında saldırıya uğradı!

ADIYAMAN’da, sokak ortasında darp edilen genç kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırganın kimliği tespit edilemedi.

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 Hocaömer mahallesi Adıyaman Belediyesi yakınlarında 20 yaşlarındaki H.K., isimli kadın, henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahsın saldırısına uğradı.

Ara sokakta tekme tokat dövülerek yaralanan kadını fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. O esnada saldırgan arkasına bakmadan olay yerinden hızla kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri H.K., için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağırdı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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