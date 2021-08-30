Bankacılıkta yeni dönem! Şube kurulmayacak sadece ATM hizmeti

Dijital bankacılık yönetmeliği sektörde görüşe açılırken, yeni yılda yaşama geçmesiyle birlikte lisans için çok sayıda başvuru bekleniyor.

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Dijital bankalar kendi dijital ağını kurabilecek, banka mevduatı kabul edebilecek. Yeni yılda en az 10 dijital banka başvurusu yapılması bekleniyor. Hizmete sunulacak servis modelinin bankacılıkla müşteri portföyünü genişletmesi hedefleniyor. Dijital bankalar diğer bankalara göre aşırı düşük fiyat, mevduat ürünlerine aşırı yüksek faiz oranı uygulamayacak.

Finansal piyasalarda istikrarı bozan davranışlar görülmesi durumunda her türlü tedbir alınacak. Müşterileri sadece finansal tüketici, KOBİ'lerden oluşacak. Dijital bankalar kendi ATM ağını kurabilecek, banka mevduatı kabul edecek, diğer bankalara kredi kullandırabilecek. Müşterilere kullandırılacak teminatsız nakdi kredilerin toplamı müşterinin aylık ortalama net gelirinin dört katını aşamayacak.

Lisans dağıtılacak

Dijital bankacılık lisansı gelecek yıldan itibaren şubesiz faaliyet gösterecek uygulamalara dağıtılacak. Fiziksel şubeler yerine elektronik bankacılık hizmetleri dağıtım kanallarıyla hizmet sunan kredi kuruluşları dijital bankalar olarak tanımlanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bilgi Sistemleri Uyum Daire Başkanlığı ve Düzenleme Daire Başkanlığı, teknolojik ve finansal çalışmaların belirlenmesi için kapsamlı bir çalışma yaptı. Yetkililer, yeni yıl itibariyle en az 10 dijital banka başvurusu beklendiğini ifade ediyor. Dijital bankalar, para, sermaye, bankalar arası piyasalarda faaliyet gösterip, banka mevduatı kabul edebilecek. Diğer bankalara kredi kullandırırken, elektronik para kuruluşlarına koruma hizmeti verebilecek.

Fiziksel şube açılmayacak

KOBİ'lerin müşterisi olduğu dijital bankalar fiziksel şube açmayacak. Sadece müşteri şikâyetlerini değerlendirmek üzere en az bir fiziksel şube açılacak. Küçük ve orta boy işletmeler dışında büyük şirketlerle bankacılık faaliyeti gerçekleştirilmeyecek. Ancak KOBİ boyutunu aşan arayüz geliştiricilere servis bankası olarak servis modeli bankacılığı hizmeti verebilecek. Mevcut ATM ağlarını kullanabilecekleri gibi kendileri de kurabilecek. Dijital bankaların kuruluşu için gerekli sermaye tutarı 1 milyar lira olarak belirlenirken, BDDK bu tutarı artırabilecek.

Servis modeli bankacılık

SERVİS modeli bankacılığı "arayüz geliştiricilerin servis bankalarının sistemleriyle doğrudan API'lar ve açık bankacılık servisleri aracılığıyla bağlantı kurarak müşterileri adına servis bankası üzerinden bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağladığı ve böylelikle arayüz geliştiricilerin servis bankalarının sahip olduğu bankacılık altyapısını kullanarak piyasaya yeni ürün ve hizmetler sunabildiği" bir bankacılık hizmet modeli olarak tanımlanıyor.

TOBB çalışma

TOBB Türkiye Finansal Teknolojiler (Fintek) Meclisi de dijital bankacılık konusunda çalışma başlattı. Meclis'in içinde özel sektörden finansal teknolojilerin her alanında 26 farklı şirket bulunuyor. Meclis, daha farklı sermaye yeterlilikleri ile alt lisanslamaların olmasının daha kapsayıcı olacağı görüşünde. Dünya örneklerinde alt lisans tipleri çok fazla görülüyor. Mevduat tutmayan, ödemeye aracılık eden, düşük limitle kredi verebilen, daha az hizmetleri kapsayan lisans tiplerinin daha az bir sermaye yeterliliği ile verilebileceği ifade ediliyor.