BIST 1.458
DOLAR 8,34
EURO 9,84
ALTIN 486,24
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Dacia'nın yeni 7 koltuklu aile aracının adı 'Dacia Jogger' oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dacia'nın yeni 7 koltuklu aile aracının adı 'Dacia Jogger' oldu

Dacia ailesinin yeni üyesi olan çok yönlü 7 kişilik aile otomobilinin ismi "Dacia Jogger" oldu. Yeni model, yalın, güçlü ve global bir isimle 3 Eylül'de gerçekleşecek dijital etkinlikte tanıtılacak

Abone ol

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, Dacia Jogger, gerçek outdoor ortamında ilk kez 6 Eylül'de Münih Otomobil Fuarı'nda görünecek.

Dacia Jogger, şehirden kaçış etkinlikleri için ideal bir aile otomobili olarak öne çıkıyor. Araç, Dacia'nın özgün ruhunu ve markanın yeni kimliğinin "outdoor" yaklaşımını bünyesinde barındırıyor.

5 veya 7 koltuk seçeneğiyle Dacia Jogger, geniş aileler için en iyi yol arkadaşı olacak. Dacia Jogger, çok yönlü yapısıyla günlük maceralarda ve doğa gezileri için ideal bir araç olurken, Dacia, kullanıcıların ailesi ve arkadaşlarıyla tam bir özgürlük içinde hayatın keyfini yaşamalarını sağlayan bir araç sunuyor.

"Jogger", herkesin telaffuz edebileceği kolay ve global olarak anlaşılabilir modern bir isim olarak dikkati çekiyor. Dinamizmi, pozitif enerjiyi ve outdoor ruhunu temsil ediyor. Dacia'nın ikonik SUV modeli Duster'ın ismiyle de benzerlik taşıyan yeni model, Dacia aileleri için ideal bir yol arkadaşının sağlamlığını ve dayanıklılığını çağrıştırıyor.

Dacia, tamamen dijital bir etkinlik ile 3 Eylül'de yeni Dacia Jogger'ı tanıtacak. Yeni model; tanıtımdan kısa bir süre sonra, 6 Eylül'de Münih Otomobil Fuarı'nda Dacia Üst Yöneticisi (CEO) Denis Le Vot ile tekrar sahneye çıkacak ve 7 Eylül'den itibaren şehir genelinde özel etkinliklerle tanıtılmaya devam edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Abdullah Öztürk altın madalya aldı
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Abdullah Öztürk altın madalya aldı
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
İstanbul'da sebze halinde kasalarca kabağı dökmesi olay olmuştu ifadesi ortaya çıktı
İstanbul'da sebze halinde kasalarca kabağı dökmesi olay olmuştu ifadesi ortaya çıktı
Abdurrahman Dilipak’ın amcasının eşi koronadan hayatını kaybetti
Abdurrahman Dilipak’ın amcasının eşi koronadan hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu'na "Yürü çocuğuma dokunma" diyen Münevver Arıcı bakın neden kovmuş!
Kılıçdaroğlu'na "Yürü çocuğuma dokunma" diyen Münevver Arıcı bakın neden kovmuş!
Tatil için Gaziantep'e gelen gurbetçi dönüşe hazırlanırken hayatının şokunu yaşadı
Tatil için Gaziantep'e gelen gurbetçi dönüşe hazırlanırken hayatının şokunu yaşadı
Pandemi acısı çıkıyor! Alışverişte görenler şok oldu! Tek tek gelen zamlar
Pandemi acısı çıkıyor! Alışverişte görenler şok oldu! Tek tek gelen zamlar
Adıyaman'da genç kadın sokak ortasında saldırıya uğradı!
Adıyaman'da genç kadın sokak ortasında saldırıya uğradı!
Koronavirüste son 15 günde kırmızı alarm! Çocuk vakaları da arttı
Koronavirüste son 15 günde kırmızı alarm! Çocuk vakaları da arttı
Kılıçdaroğlu, Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma törenine katıldı
Kılıçdaroğlu, Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma törenine katıldı