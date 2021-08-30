2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Abdullah Öztürk altın madalya aldı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde Abdullah Öztürk altın madalya kazandı.

Abone ol

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Kim'i 3-1 yenerek altın madalya kazandı. Öztürk böylece üst üste ikinci kez paralimpik oyunlar şampiyonu oldu.

Abdullan Öztürk, bu başarısıyla para haltercimiz Nazmiye Muratlı’dan sonra üst üste paralimpik oyunlar şampiyonu alan 2. sporcumuz olurken, toplamda da 3. madalyasını kazanarak bunu başaran 3. sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.