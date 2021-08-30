Abdurrahman Dilipak’ın amcasının eşi koronadan hayatını kaybetti

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’ın amcasının eşi, Seher Dilipak hayatını kaybetti.Abone ol
AK Parti eski Kahramanmaraş milletvekili Mehmet Uğur Dilipak’ın annesi, Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’ın amcasının eşi, Seher Dilipak hayatını kaybetti.
77 yaşındaki Seher Dilipak, bir süredir tedavi gördüğü ve yoğun bakımda bulunduğu Necip Fazıl Bölge Hastanesinde vefat etti.
Seher Dilipak, bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu. Seher Dilipak'ın tüm koronavirüs aşılarını yaptırdığı öne sürüldü. Dilipak'ın ölüm raporu "kovid" şeklinde düzenlendi.
Abdurrahman Dilipak'ın eşinin kız kardeşi de geçen hafta koronavirüsten dolayı hayatını kaybetmişti.