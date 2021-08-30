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Örgüte yönelik imajı değiştirmeye çalışıyorlar! Taliban militanları üniforma giymeye başladı

Örgüte yönelik imajı değiştirmeye çalışıyorlar! Taliban militanları üniforma giymeye başladı

AFGANİSTAN'da yönetimi savaşmadan eline geçiren Taliban, dünyaya sempatik mesajlar vermeye devam ediyor. Son olarak örgüte yönelik algıyı değiştirmek için Taliban militanlarının eski kıyafetleri çıkararak üniforma giydikleri gözlemlendi.

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ABD'nin ülkeyi terk etmesiyle Afganistan'daki hakimiyeti ele geçiren Taliban, örgüte yönelik algıyı değiştirmek için imaj çalışmalarına başladı...

Kandahar’daki taliban milisleri kent merkezinde eski kıyafetlerini çıkarıp yeni üniformaları ile dolaşıyor.

Fotoğrafları Rûdaw’a gönderen İranlı fotoğrafçı Murteza Haliki, Taliban lideri  Molla Heybetullah Ahundzade’nin de kentte olduğuna dair duyumlar bulunduğunu aktardı.

İşte o fotoğraflar:

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