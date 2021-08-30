BIST 1.458
DOLAR 8,38
EURO 9,89
ALTIN 489,45
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit uzman çavuş için taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit uzman çavuş için taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit düşen Uzman Çavuş İsmail Şebelek için taziye mesajı yayımladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit düşen Uzman Çavuş İsmail Şebelek'e rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde 10 Ağustos'ta hain terör örgütünün saldırısında ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastane kurtarılamayarak şehit düşen Uzman Çavuş İsmail Şebelek'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabrı cemil diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çevreye duyarlı elektrikli araçlar TEKNOFEST'te yarışacak
Çevreye duyarlı elektrikli araçlar TEKNOFEST'te yarışacak
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Olay yeri Eskişehir! Karantinayı ihlal edip, kardeşinin HES koduyla yolculuk yaparken yakalandı
Olay yeri Eskişehir! Karantinayı ihlal edip, kardeşinin HES koduyla yolculuk yaparken yakalandı
Sürgünde ölen Afganistan Kralı'nın kızından Atatürk itirafı: Dinleseydi Türk halkı gibi olabilirdik
Sürgünde ölen Afganistan Kralı'nın kızından Atatürk itirafı: Dinleseydi Türk halkı gibi olabilirdik
Türkiye-Karadağ maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek
Türkiye-Karadağ maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek
Diyanet'ten 30 Ağustos mesajında Atatürk vurgusu
Diyanet'ten 30 Ağustos mesajında Atatürk vurgusu
CHP seçmeni ikna etmek için harekete geçti
CHP seçmeni ikna etmek için harekete geçti
Devalüasyon kapıda! Paranızı fiziki altına yatırın hükümetler el koyamasın diye...
Devalüasyon kapıda! Paranızı fiziki altına yatırın hükümetler el koyamasın diye...
Kayseri'de genç kız bütün arkadaşlarına mesaj atıp uyardı: Bu iş şakaya gelmiyor
Kayseri'de genç kız bütün arkadaşlarına mesaj atıp uyardı: Bu iş şakaya gelmiyor
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı