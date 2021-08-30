Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit uzman çavuş için taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit düşen Uzman Çavuş İsmail Şebelek için taziye mesajı yayımladı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit düşen Uzman Çavuş İsmail Şebelek'e rahmet diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde 10 Ağustos'ta hain terör örgütünün saldırısında ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastane kurtarılamayarak şehit düşen Uzman Çavuş İsmail Şebelek'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabrı cemil diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.