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Sürgünde ölen Afganistan Kralı'nın kızından Atatürk itirafı: Dinleseydi Türk halkı gibi olabilirdik

Sürgünde ölen Afganistan Kralı'nın kızından Atatürk itirafı: Dinleseydi Türk halkı gibi olabilirdik

Sürgünde hayatını kaybeden Afganistan Kralı Emanullah Han’ın kızı Prenses India "Babam Atatürk'ü dinleseydi Türk halkı gibi olabilirdik" dedi.

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Taliban'ın 20 yıl sonra yeniden yönetimi ele geçirdiği Afganistan kritik bir süreçten geçiyor. Sürgünde hayatını kaybeden Afganistan Kralı Emanullah Han’ın kızı Prenses India ise konuşmalarıyla dikkat çekti. Han’ın kızı olan ve Roma'da yaşayan Prenses India, Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada, 10 yıl tahtta kalan babasının neden Afganistan’ı modernleştirmeyi başaramadığını anlattı.

Emanullah Han, gerçekleştirdiği reformlarda, Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kadrodan etkilenmesi ve söz konusu isimlerle dayanışma içinde olmasıyla biliniyor.

Atatürk'ün tavsiyesini anlattı 

Afgan halkının, Türk halkı gibi olmayı hak ettiğini belirten Han'ın kızı, "Babam ile Mustafa Kemal Atatürk arasında büyük bir dostluk varmış. Atatürk, babama çok iyi bir tavsiyede bulunmuş. O da; Afganistan’ın güçlü bir orduya sahip olmasıydı. Ama babam belki de onu dinlemedi." dedi.

"Neden güçlü ordum olsun'' yanıtı 

India, babasının Atatürk'ün tavsiyesine yanıtında "Güçlü bir orduya neden gerek duyayım. Halk beni seviyor." ifadesini kullandığını aktardı.

 Emanullah Han'ın, halkını çok sevdiğini ve bunun karşılıklı olacağına inandığını dile getiren Prenses India, Afgan ordusunun var olduğunu ancak Türk ordusu gibi güçlü olmadığına dikkat çekti.

"Atatürk'ü kardeş olarak görüyordu'' 

"Babam, Atatürk'ü bir kardeş olarak görüyordu." diyen India, sözlerini "Atatürk öldüğünde babam, Türkiye'ye gönderdiği telgrafta 'Bana başsağlığı dileyin, çünkü ben bir kardeşi kaybettim.' demiş." şeklinde sonlandırdı.

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