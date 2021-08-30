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Almanya'da 3 başbakan adayı ekranda kozlarını paylaştı

Almanya'da 3 başbakan adayı ekranda kozlarını paylaştı

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partilerinin (CDU-CSU) adayı Armin Laschet, Yeşiller Partisinin adayı Annalena Baerbock ve Sosyal Demokrat Partinin (SPD) adayı Olaf Scholz, televizyonda programında Afganistan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele gibi konuları tartıştı.

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SPD'nin adayı Olaf Scholz gelecek ay yapılacak seçimlerde Başbakan Angela Merkel'in yerini alacak aday olarak öne çıkıyor.

RTL ve Ntv kanallarından yayınlanan açık oturumunun ardından kamuoyu araştırma şirketi Forsa'nın 2 bin 500 izleyici ile yaptığı ankete göre, izleyicilerin yüzde 36'sı Scholz'u, yüzde 30 Baerbock'u, yüzde 25'i de Laschet'i başarılı buldu.

En sempatik aday yüzde 38 ile Scholz, yüzde 37 ile Baerbock olurken Laschet oyların yüzde 22'sini aldı.

İki saatlik tartışma sırasında adaylar Afganistan'ı kapsayan konuları, Kovid-19 ile mücadele tedbirlerini, iklim değişikliğini, Almanya'nın endüstriyel dönüşümünü, vergi sistemini ve iç meseleleri ele aldı.

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