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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Şırnak'ta PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Şırnak'ta PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan açıklamaya göre, "Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu" kapsamında, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleriyle operasyon düzenlendi.Jandarma silahlı insansız hava aracının (J-SİHA) da kullanıldığı operasyonda, silahlı 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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