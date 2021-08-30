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Denizli'de boya yaptığı evde çekmeceyi açınca şok oldu: Gece vakti...

Denizli'de boya yaptığı evde çekmeceyi açınca şok oldu: Gece vakti...

DENİZLİ'de boşaltılan daireyi boyayan usta, açtığı çekmecede yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası buldu. Bin 500 TL’ye boyadığı evde 100 bin liralık altın bulan usta, astsubayın Doğu görevindeyken biriktirdiği altınların izini sürerek sahibine teslim etti.

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Olay, Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. 53 yaşındaki Kadir Topuzayak, içerisinden kiracısı çıkan daireyi boyamak için eve gitti. Burada evi boyamaya başlayan Topuzayak hazırlıklarını yaptığı sırada açtığı çekmecede poşet içerisinde ziynet eşyasıyla karşılaştı. Topuzkaya, ev sahibinden evden çıkan kiracının numarasını istedi. Numarayı arayan usta, kiracının astsubay olduğunu ve Uşak’a tayininin çıktığını öğrendi.

"Bende emanetiniz var, taşındığınız evde unutmuşsunuz" diyen Topuzayak, astsubayın da 2 gündür ziynet eşyasını aradığını öğrendi. Gece saatlerinde yola çıkan astsubay Denizli’ye gelerek Topuzayak ile buluştu. Topuzkaya iyice emin olmak için alyans ve künyelerin üzerinde yazan isimleri teyit etti. Astsubaydan altınları Doğu görevindeyken biriktirdiğini öğrenen boya ustası çok mutlu olduğunu ifade ederek insanlık ölmemiş dedirtti. Astsubay ise ustaya teşekkür edip görev yerine döndü.


“İnsanlık namına yaptım herhangi bir beklentim yok”
Ev sahibine eşyaları vermekte tereddüt ettiğini ve bu yüzden sahibini kendisi bularak ziynet eşyalarını verdiğini ifade eden Kadir Topuzayak, “Ben boş bir eve boya yapmaya gittim. Çekmece bir poşet gördüm. Poşeti aldığımda ağır olduğunu hissettim, açtığımda içerisinde yüklü miktarda ziynet eşyası buldu. Ev sahibinin verip vermeyeceğine tereddütte kaldığım için çıkan kiracının telefon numarasını istedim. Kiracıya ulaştığımda Uşak’a tayini çıktığını öğrendim. ‘Bende emanetiniz var, taşındığınız evde unutmuşsunuz’ dedim. Onlarda 2 gündür kayıp eşyalarını arıyorlarmış. Gece vakti buraya Denizli’ye geldiler. Künyeler ve alyans üzerinde isimler yazıyordu. Onlar eşleşince kendilerini altınlarını teslim ettim. Astsubay kardeşimizin doğu görevi sırasında birikimleri olduğunu öğrenince daha da mutlu oldum. İnsanlık namına yaptım herhangi bir beklentim yok. Yaklaşık 100 bin TL piyasa değeri olduğunu tahmin ediyorum” dedi.

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