Sivas'ta gizemli mağaranın içini gören şaştı kaldı: Kaçış tüneli olarak kullanıldı
SİVAS’ta keşfedilmeyi bekleyen gizemli mağara da kuraklıktan nasibini aldı.
Sivas’ın Hafik ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan, Hafik Gölü yakınındaki gizemli mağara da yaşanan kuraklıktan etkilendi.
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Asırlar önce bölgede yaşayan medeniyetler tarafından kaçış dehlizi olarak kullanıldığı düşünülen içi su dolu mağarada su seviyesi hiç olmadığı kadar düştü.
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Hafik gölü ile bağlantısı olduğu düşünülen mağara ile ilgili ispata muhtaç birçok rivayette bulunuyor.
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Rivayetlerin en yaygın olanı ise Cumhuriyet öncesi bölgede yaşayan Ermenilerin de dehlizi kaçış tüneli olarak kullandığı öğrenildi.
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