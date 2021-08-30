DSÖ'den korkutan aşı açıklaması! 1 Aralık'a kadar öleceklerin sayısını açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'nın durağan koronavirüs aşı oranları hakkında 'Ciddi endişelerimiz var' açıklamasında bulundu. DSÖ Avrupa kıtasında 1 Aralık'a kadar, koronavirüse bağlı potansiyel ölü sayısını da açıkladı.

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Covid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. 200 milyonu aşkın kişiye bulaşan ve 4 milyonun üzerinde insanın hayatına mal olan virüse karşı pek çok aşı geliştirildi.

Dünya genelinde 5 milyar dozdan fazla aşı yapılırken son dönemde özellikle Avrupa'da aşılama çalışmalarının yavaşladığı bildiriliyor. Bu konu hakkında Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) flaş açıklamalarda geldi. DSÖ, Avrupa'nın durağan koronavirüs aşı oranları hakkında 'Ciddi endişelerimiz var' dedi.

1 Aralık'a kadar koronadan 236 bin kişi ölecek

Aynı açıklamada Avrupa kıtasında 1 Aralık'a kadar, koronavirüse bağlı 236 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısına da yer verildi. Öte yandan dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 210 milyon dozu geçti. Kovid-19 vakalarının sayısı 217 milyon 56 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 512 bine, iyileşenlerin sayısı 193 milyon 980 bine çıktı.

14 günde yüzde 10'dan fazla arttı

DSÖ Avrupa direktörü Hans Kluge, kıtadaki 33 ülkenin son 14 gün incelendiğinde vaka sayılarında bir önceki 14'üne kıyasla yüzde 10’dan fazla arttığını aktardı. Virüsün bulaşma hızı hakkında derin endişe duyduğunu aktaran Kluge, bunun başlıca sebebinin yaz mevsiminde artan seyahatler olduğunu bildirdi.

Hastaneler kapasitesinin üzerinde çalışıyor

Kıtadaki birçok hastanenin kapasitelerinin üzerinde çalıştığını aktaran DSÖ Avrupa Direktörü, corona virüs vaka sayılarının azaltılması ve can kayıplarının önlenmesi için halk sağlığı önlemlerinin kolaylaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Aşılamadaki yavaşlamadan ciddi endişeliyiz

Kluge, aşı üretimindeki yetersizliğin yanı sıra, aşılara bazı bölgelerin erişemediğini bununla birlikte birçok kişinin aşıyı reddetmesi ile mücadele ettiklerini aktarırken, geçtiğimiz altı haftada kıta Avrupası’nda aşılamanın yavaşladığını vurguladı. Aşılamadaki yavaşlamadan ciddi derecede endişe ettiğini aktaran DSÖ direktörü, virüs ile mücadele için aşı üretiminin artırılması, dozların eşit şekilde paylaştırılması ve aşıya talebin sürdürülmesi konularının en önemli üç unsur olduğu söyledi.