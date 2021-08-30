Nagehan Alçı'dan Abdurrahman Dilipak'a çılgınlık tepkisi: Bomba var diye bağırmaktan farksız!

Nagehan Alçı, Abdurrahman Dilipak'ın başını çektiği aşı karşıtı grubun eylem kararını eleştirerek "Aşı düşmanı miting düzenlemek de çılgınlık değil mi Sayın Dilipak? Yani artık orada da durmak gerekmez mi?" diye sordu.

Abone ol

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, aşı karşıtlarının eylem yapacağı haberlerine tepki göstererek "çılgınlık" olarak nitelendirdi.

Okulların açılmaması kararı için "Bu mekanları açıp kapama tartışması hiç yokken “Okulları açmak doğru mu değil mi?” diye medyada popüler bir konumuz var. Çıldırasım geliyor artık bu yanlışlık karşısında!" diyen Alçı yazısının devamında Soner Yalçın ve Abdurrahman Dilipak'ın başını çektiği aşı karşıtlarına yüklendi:

Kısacası aşı olmayanların yalnızca küçük bir kısmı Abdurrahman Dilipak-Soner Yalçın ekolü.

Bu arada öğrendiğime göre Dilipak aşı karşıtı miting düzenlemeyi düşünüyormuş. Biliyorsunuz aşı düşmanlığı furyasının liderliğini İslamcı cenahta Dilipak, Kemalist cenahta Soner Yalçın üstlenmiş durumda.

Ben 45 senedir kesintisiz köşe yazarı ve açık oturum yorumcusu olan ve bu bağlamda Türk medyasında sembol isimlerden gördüğüm -ama görüşlerine tamamen zıt olduğum- Dilipak’ın ifade özgürlüğüne saygı duyuyorum. Akit Medya’nın Dilipak’a açtığı geniş alanın da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ama aşı düşmanı miting düzenlemek de çılgınlık değil mi Sayın Dilipak? Yani artık orada da durmak gerekmez mi? Böyle bir miting tertiplemek dopdolu bir sinema salonunun ortasında “Bomba var” diye bağırmaktan farksız. İnsanların hayatı ve can sağlığı söz konusu...

Neyse ki Prof. Yavuz’un dediği gibi aşı karşıtı değil aşı kararsızları yani aşıya ikna olmamışlar esas büyük grup.

Aşı kararsızlarının bu kadar büyük bir grup olmasında başından beri devamlı panik ve karamsarlık aşılayan, şimdi de “Aşılar, delta varyantının bulaşını azaltmıyor, okullarda online eğitim de devam etmelidir” diyerek yüz yüze eğitim kararını yine baltalamaya çalışan ve insanlara uluslararası bilimsel raporların sonuçları ile uyuşmayan tespitlerle korku salan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın da payı var. Sayın Ceyhan evrensel bilim kriterlerine ısrarla uymamaya devam ediyor. Bu bağlamda Dilipak’tan farkı yok Ceyhan’ın.