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Mustafa Sarıgül'den Taliban açıklaması: Amerika'nın oyunlarını bozacağız

Mustafa Sarıgül'den Taliban açıklaması: Amerika'nın oyunlarını bozacağız

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Balıkesir kongresinde yaptığı konuşmasında Taliban ile ilgili açıklamada bulunarak "Amerika'nın oyunlarını bozacağız" dedi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Balıkesir İl Kongresinde gündeme ilişkin açıklamalarada bulundu.

Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban ile ilgili de konuşan Sarıgül, "Amerika ile Taliban anlaşmıştır. Amerika bütün silahlarını, tanklarını, toplarını Taliban'a teslim etmiştir." dedi.

Taliban'ın yakında sınır komşumuz İran'a savaş açacağını söyleyen Sarıgül, "Taliban'ın olayını, İran üzerinden Türkiye'ye bulaştırmak isteyen Amerika'nın oyunlarını bozacağız" diye konuştu.

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