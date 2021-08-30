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Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Göklerin kartalları"nın her daim görevinin başında olduğu belirtildi.

Açıklamada, TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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