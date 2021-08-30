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Kırıkkale'de korkunç kaza! Araç bariyere girdi hurdaya döndü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kırıkkale'de korkunç kaza! Araç bariyere girdi hurdaya döndü

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 10.00 sıralarında Çorum-Kırıkkale kara yolu, Delice ilçesi girişinde meydana geldi. Recep Altun (30) yönetimindeki 55 ABA 777 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan Emine Altun (32) hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü Altun, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emine Altun'un cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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