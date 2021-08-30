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Zonguldak'ta 3 gündür kayıp gencin katili bakın kim çıktı! Katilin sosyal medya hesabı şaşırttı

İhlas Haber Ajansı
Zonguldak'ta 3 gündür kayıp gencin katili bakın kim çıktı! Katilin sosyal medya hesabı şaşırttı

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde kendisinden üç gündür haber alınamayan 19 yaşındaki Enes Merdivan’ın katilinin sosyal medya hesabı dikkat çekti.

Zonguldak'ta 3 gündür kayıp gencin katili bakın kim çıktı! Katilin sosyal medya hesabı şaşırttı

Edinilen bilgiye göre Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan Enes Merdivan’dan 3 gündür haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. 

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Zonguldak'ta 3 gündür kayıp gencin katili bakın kim çıktı! Katilin sosyal medya hesabı şaşırttı

Jandarma ekipleri kayıp Merdivan’ı bulmak için çalışma başlattı.

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Zonguldak'ta 3 gündür kayıp gencin katili bakın kim çıktı! Katilin sosyal medya hesabı şaşırttı

Yapılan incelemelerde gencin motosikleti evinden 20 kilometre uzaklıktaki Oğuzhan Köyü Tığlar Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çalılarla gizlenmiş halde bulundu. 

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Zonguldak'ta 3 gündür kayıp gencin katili bakın kim çıktı! Katilin sosyal medya hesabı şaşırttı

Soruşturmayı genişleten ekipler Enes Merdivan'ın en son birlikte görüldüğü öğrenilen en yakın arkadaşı İ.S.Ç’ yi gözaltına aldı.

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