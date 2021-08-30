Zonguldak'ta 3 gündür kayıp gencin katili bakın kim çıktı! Katilin sosyal medya hesabı şaşırttı
ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde kendisinden üç gündür haber alınamayan 19 yaşındaki Enes Merdivan’ın katilinin sosyal medya hesabı dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan Enes Merdivan’dan 3 gündür haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu.
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Jandarma ekipleri kayıp Merdivan’ı bulmak için çalışma başlattı.
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Yapılan incelemelerde gencin motosikleti evinden 20 kilometre uzaklıktaki Oğuzhan Köyü Tığlar Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çalılarla gizlenmiş halde bulundu.
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Soruşturmayı genişleten ekipler Enes Merdivan'ın en son birlikte görüldüğü öğrenilen en yakın arkadaşı İ.S.Ç’ yi gözaltına aldı.
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