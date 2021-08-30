ABD'de Bu görüntü ortalığı ayağa kaldırdı Başkan Biden fena linç yedi

Afganistan'dan rezalet bir şekilde çekilen ABD'nin Başkanı Joe Biden'a tepkiler sürerken, Kabil'deki bombalı saldırılarda ölen ABD askerleri için düzenlenen törende Biden'ın saatine bakarak zamanı kontrol etmesine, tepki yağdı.

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20 yıllık işgalin ardından Afganistan'dan çekilme kararı alan ABD'nin, ülkeden ayrılma konusundaki beceriksizliğinin faturası, Başkan Joe Biden'a kesildi.

Birçok ankete göre, çekilme sürecinde yaşanan skandallar, ülke genelinde Biden'a olan desteği azalttı.

Çekilme konusundaki tartışmalar sürerken, Kabil havalimanında terör örgütü DEAŞ'ın Horosan hücresinin düzenlediği canlı bomba saldırısında 13'ü ABD askeri, en az 182 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda ölen ABD askerleri için düzenlenen törene katılan Biden'ın hareketlerine ise sosyal medyadan tepki yağdı.

Pazar günü Delaware'deki Dover Hava Kuvvetleri Üssü'nde askerlerin tabutlarını karşılamak için düzenlenen törene, Biden ve First Lady Jill Biden, askeri komutanlar, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ölenlerin aile üyeleri katıldı.

Biden sosyal medyada linç yedi

Biden ve beraberindekiler, ellerini kalplerine koyup yanlarından geçen tabutları selamladılar. Ancak bir noktada, Biden sol bileğini kaldırarak zamanı kontrol etti.

Eski Başkan Donald Trump'ın destekçisi Vince Langman, Twitter'da yaptığı açıklamada, "13 askerin ölümünden sorumlu adam, tabutlar tam önünden kamyonlara taşınırken saatini kontrol ediyor. İğrenç... Görünüşe göre Joe Biden'ın yapacak daha önemli işleri var.

Perşembe günü ABD ordusunun on yıldan fazla bir süredir uğradığı en kanlı saldırı olarak tarihe geçen bombalı saldırıda ölen öldürülen 11 Deniz Piyadesi ve diğer iki askerin cesetlerinin ülkelerine döndü.

Ölen Deniz Piyadelerinden birinin annesi de dahil, Afganistan'daki kaotik durumun ve Amerikan birliklerini gereksiz yere zarar görmesinin sebebinin Biden olduğunu söyledi.

Muhafazakar yazar Nicholas Fondacaro, saat kontrolü olayı için Biden'la alay edenler arasındaydı. Fondacaro, "Uyku zamanı mı yoksa dondurma zamanı mı? Ciddi bir törenin ortasında saatini kontrol etmesi gereken Biden neyi kaçırdı?' dedi.