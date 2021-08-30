ABD'de kasırga kabusu! Nehrin akışı değişti çatılar uçtu: Milyonlar elektriksiz kaldı
2005'te bin 800 kişiyi öldüren Katrina Kasırgası'nın şiddetine sahip olan Ida Kasırgası, ABD'de Louisiana eyaletini vurdu.
Rüzgar hızının saatte 240 kilometreye ulaştığı Ida kasırgası ABD'nin Loisiana eyaletini vurdu. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, Missisippi nehrinin akış yönü tersine döndü.
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Kategori dört seviyesine ulaşan Ida Kasırgası, Louisiana eyaletinde karaya ulaştı.
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Aşırı yağışın yanı sıra hızı saatte 240 kilometreye ulaşan rüzgar geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı.
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ABD tarihinin en güçlü 5. kasırgası olarak kayıtlara geçen Ida kasıfırtına ilerleyen saatlerde güç kaybetse de rüzgar hızı saatte 170 kilometrenin üzerinde seyrediyor.
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