Dolar almak için doğru zaman mı? İslam Memiş'ten kritik uyarılar geldi

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son günlerde vatandaşın en çok merak ettiği sorulardan biri olan "Dolar almak için uygun zaman mı?" sorusuna cevap verdi. Memiş, dolar yatırımı yapmak isteyen vatandaşlara yavaş yavaş dolar pozisyonu almanın vaktinin geldiğini söyledi.

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Piyasalarda merakla beklenen Amerikan Merkez Bankası ( Fed) Başkanı Jarome Powell’ın Jackson Hole toplantısındaki açıklaması nihayet gerçekleşti. Finans piyasalarında dolar kurunu takip eden bir ekonomist yapılan açıklamalar sonrası dolar kuru beklentileri revize ederken dolar yatırımı yapmayı düşünen vatandaşların kafasındaki soru işaretleri de arttı.

Dolar pozisyonu almak için fırsat doğdu

Vatandaşlar piyasalarda meydana gelen son haber akışlarından sonra "dolar yatırımı yapmanın zamanı mı? sorusunun cevabını merak ederken bu kritik dolar sorusuna ekonomist İslam Memiş cevap verdi. İslam Memiş son videosunda “Benim kişisel kanaatim artık dolar pozisyonu almak için yavaş yavaş fırsatlar doğuyor. “ ifadelerini kullandı. İŞte Memiş'in dolar tavsiyeleri...

- Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarından sonra yurt içi piyasalarda dolar kuru 8.41 TL seviyelerinden 8.36 TL seviyesine kadar gerilediğini gördük. Bu hızlı bir geri çekilmeydi. Dünya piyasalarında da dolar değer kaybetti.

- Dolar endeksi 93.20 bandından 92.60 banında geri çekildi. Bu değer kayıpları Türk Lirası’nda bekleyen ya da dövize ihtiyacı olan yatırımcılara dolar kuru eğer 8.30 TL seviyesinin altında bir kapanış gerçekleştirmezse bir alım fırsatı veriyor.

- Ben kişisel olarak 8.80 TL seviyesinden 8.35 TL seviyesine kadar gerileyen bir dolar varsa karşımda en azından yüzde 50 alım yaparak önümüzdeki yıl altının ons tarafındaki düşüşleri beklemek için yavaş yavaş hazırlık yapardım.

- Benim kişisel kanaatim artık dolar pozisyonu almak için yavaş yavaş fırsatlar doğuyor.