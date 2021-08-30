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Çocukların online oyun oynamalarına kısıtlama! Haftada 3 saatten fazlası yasaklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çocukların online oyun oynamalarına kısıtlama! Haftada 3 saatten fazlası yasaklandı

Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresi, 18 yaşın altındaki çocukların haftada toplam 3 saatten fazla online oyun oynamasını yasakladı.

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Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresi, oyun bağımlılığının önüne geçmek için online oyunlarla ilgili yeni kısıtlamaları duyurdu. Yeni düzenlemeye göre 18 yaşın altındakiler, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri sadece birer saat oyun oynayabilecek. Buna göre çocukların tatillerde de yalnızca günde 1 saat oyun oynamasına izin verilecek.

Çocukların geçerli günlerde yerel saatle yalnızca 20.00 ve 21.00 arasında oyun oynayabileceği belirtilirken, çevrimiçi oyun şirketlerinin belirlenen saatler dışında reşit olmayanlara oyun erişimi sağlaması yasaklanacak ve doğrulama sistemleriyle gerçek kimliklerle giriş yapılması sağlanacak.

Çin, daha önce reşit olmayanların çevrimiçi oyunlara erişim saatlerini tatillerde toplam 3 saat, diğer günlerde ise 1 buçuk saat ile sınırlandırmıştı.

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