BIST 1.458
DOLAR 8,38
EURO 9,89
ALTIN 487,67
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

iPhone 13 şebeke çekmese de arayabilecek ve internete girebilecek

iPhone 13 şebeke çekmese de arayabilecek ve internete girebilecek

Apple'ın eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeline ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı. Şebeke çekmese de çalışabilecek özellikler eklendi.

Abone ol

Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni iPhone 13 modelleri, eylül ayında tanıtılacak ve ay sonuna doğru satışa sunulacak.

Telefonlarla ilgili her geçen gün yeni iddialar ortaya atılırken, bu seferkli iddia oldukça ses getirecek türden.

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen ve sık sık haberlerimize konu olan deneyimli Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 13 ailesinde şimdiye kadar görmediğimiz yepyeni bir özelliğin kullanılacağını iddia etti.

Çekmeyen bölgelerde de çalışacak

Kuo, iPhone 13 modellerinin şebeke çekmediği zaman bile arama yapmaya, mesaj göndermeye ve hatta internete bağlanmaya imkan tanıyacağını söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kırıkkale'de korkunç kaza! Araç bariyere girdi hurdaya döndü
Kırıkkale'de korkunç kaza! Araç bariyere girdi hurdaya döndü
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Aselsan geliştirdiği minyatür bombaya yeni özellikler ekledi
Aselsan geliştirdiği minyatür bombaya yeni özellikler ekledi
İzmir'de kurşun yağmuruna tutulup öldürüldü! Cinayetin sebebi bakın ne çıktı
İzmir'de kurşun yağmuruna tutulup öldürüldü! Cinayetin sebebi bakın ne çıktı
İspanyollar duyurdu! Kayserispor'un yıldızı Emre Demir Barcelona yolunda…
İspanyollar duyurdu! Kayserispor'un yıldızı Emre Demir Barcelona yolunda…
ABD'de Bu görüntü ortalığı ayağa kaldırdı Başkan Biden fena linç yedi
ABD'de Bu görüntü ortalığı ayağa kaldırdı Başkan Biden fena linç yedi
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tarihi madalya Sevilay Öztürk'ten geldi
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tarihi madalya Sevilay Öztürk'ten geldi
Otomotiv devi Volkswagen'den flaş otomotik şanzıman kararı
Otomotiv devi Volkswagen'den flaş otomotik şanzıman kararı
Rize Valisi Kemal Çeber: Kaybettiklerimizin yüzde 90’ı ikinci doz aşısını olmayanlar
Rize Valisi Kemal Çeber: Kaybettiklerimizin yüzde 90’ı ikinci doz aşısını olmayanlar
Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi