iPhone 13 şebeke çekmese de arayabilecek ve internete girebilecek

Apple'ın eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeline ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı. Şebeke çekmese de çalışabilecek özellikler eklendi.

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Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni iPhone 13 modelleri, eylül ayında tanıtılacak ve ay sonuna doğru satışa sunulacak.

Telefonlarla ilgili her geçen gün yeni iddialar ortaya atılırken, bu seferkli iddia oldukça ses getirecek türden.

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen ve sık sık haberlerimize konu olan deneyimli Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 13 ailesinde şimdiye kadar görmediğimiz yepyeni bir özelliğin kullanılacağını iddia etti.

Çekmeyen bölgelerde de çalışacak

Kuo, iPhone 13 modellerinin şebeke çekmediği zaman bile arama yapmaya, mesaj göndermeye ve hatta internete bağlanmaya imkan tanıyacağını söyledi.