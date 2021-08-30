Medyada 'sırnaşma' kavgası! Hilal Kaplan 'Bylock İsmail' dedi İsmail Saymaz çıldırdı

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan bugün İsmail Saymaz için "Bylock İsmail" yazısı yazdı. İsmail Saymaz da canlı yayında Hilal Kaplan'a “Böyle yazıyorlar başka yollarla sırnaşıyorlar” karşılığını verdi.

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Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, bugünkü yazısında gazeteci İsmail Saymaz için “Bylock İsmail” ifadesini kullandı. Saymaz'ın Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren kadına yönelik sözlerini eleştiren Hilal Kaplan'a cevap canlı yayında geldi. Ve böylece yeni bir kavganın fitili ateşlenmiş oldu. Hilal Kaplan'ın o yazısına İsmail Saymaz'dan “Hiç utanmıyor musun?” karşılığı geldi.

Hilal Kaplan ne dedi?

Hilal Kaplan, bugünkü Sabah Gazetesi köşesinde “Kılıçdaroğlu’na dokunma” başlıklı yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Çorum ziyaretinde bir kadının “Sakın çocuğuma dokunma. Haydi yürü yürü” ifadesine ilişkin bir yazı yazdı. Hilal Kaplan, “Çorum'da aslında o kadın Kılıçdaroğlu'nun selamına selam verdi ama pusetteki çocuğuna doğru yürüdüğü için 'Çocuğuma dokunma' tepkisi verdi.” diye yazdı. Hilal Kaplan, yazısının bir bölümünde İsmail Saymaz için, “Hızını alamayan bylock İsmail rezil kadın diyebildi.” ifadesini kullandı.

Söylediklerim suç mudur?

Halk TV’de konuşan Saymaz, “Diyelim gerçekten diyorum ki 'Devlet elinden alsın' bu suç mudur? Türk televizyonlarında ilk kez bir olaya bakıp 'Devlet bu çocuğu ondan korumalıdır' demek suç mudur? Devlet bu anneden daha iyi bakar. Suç mudur bu kardeşim?” diye sordu. Saymaz, Kaplan’a şu sözlerle tepki gösterdi:

Böyle yazıyorlar telefon yoluyla sırnaşıyorlar!

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde en önemli haberlerden birine imza attım. Bylock'un sahibi ile röportaj yaptım. ABD'ye gittim geldim. 3 ay önce tutuklandı zaten. İfadesinde de ben ne yazdıysam onu söyledi. Bu türden kritik haberlere ben imza attım. Hepsinden sonra da bu ve benzeri kişiler, bu türden ifadeler, lakaplar kullanıyorlar. Böyle yazıyorlar sonra telefon yoluyla, başka yollarla sırnaşıyorlar."

Daha iki ay önce 'İsmail Saymaz beyefendiye' diye...

"Başka hamleler yaparak benimle temas kurmaya çalışıyorlar. İmzalı kitap mı gönderen dersin, mesaj mı gönderen dersin. Gülünç, acıyorum bunlara. Daha iki ay önce, Hilal Kaplan 'Ailenin Adı Yok Ya Da Neden Feminist Değilim?' Sayın İsmail Saymaz beyefendiye selamlarım ile diye bir kitap gönderdi bana. Hiç utanmıyor musun? Kitap yazıp el altından bana gönderiyorsunuz. Ben bunu incitmemek adına bir şey yapmıyorum. Her şeyi yazıyorsun, hakaret ediyorsun, dava açıyorsun sonra imzalı kitap gönderiyorsunuz. Bir de lakaplı yazılar yazıyorsunuz. Ben lakabın tillahını takarım, fakat RTÜK başkanı kolluyor.”