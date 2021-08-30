Cumhurbaşkanı Erdoğan Ay Yıldız Projesi'nin temelini attı! Savunmaya tek karargah! Türkiye'de ilk kez

Cumhurbaşkanı Erdoğan tek karargah projesi olan Ay Yıldız Projesi temel atma töreninde konuştu. "Bu projeyle komuta kadememizi tek karargahda toplamış olacağız." diyen Erdoğan projenin detaylarını anlattı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni'ne katılıyor. Projenin Cumhuriyet'in 100'inci yılına tamamlanacağını söyleyen Erdoğan 19 Mayıs 2023 tarihinde tamamlanacağı açıklandı. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Amacımız Cumhuriyetin 100. yılında yani 29 Ekim 2023 tarihinde projeyi tamamlamak. Savunma noktasında da merkezi bir savunma sistemini bulunduracağız. 12,6 milyon metrekarelik bir arazi üzerinde konumlandırılan proje, 15 bin kişiye hizmet verebilecektir. Artık Kızılay'ın içinde, dağınık, sağda solan falan bir Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri olmayacak.

Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız. Merkezi bir savunma sistemini, müşterek bir savunma sistemini bulunduracağız.

Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarına karşılık verecek bu projenin milletimize ve ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin aynı zamanda başkentimize de ayrı bir değer katacağını düşünüyorum. Özellikle mimarlarımızı kutluyorum, mühendislerimi şimdiden kutluyorum. Müteahhit firmaya güveniyorum.

Malazgirt'te her yıl iştirak ettiğimiz törenlerde yaşadığımız atmosfer bu zaferin nasıl zorluklarla kazanıldığını tekrar tekrar hatırlatıyor. Milletimiz kadim çağlardan beri Anadolu'da mevcudiyet göstermiştir. Kimi takvimlerde ağustos ayı Alparslan ayı olarak geçmektedir. Bu büyük zaferden birkaç yıl sonra Anadolu Selçuklu Devleti önce İznik sonra Konya başkentli olarak kuruldu. Özellikle Haçlı seferlerinde çok büyük mücadeleler vermiş ve misyonunu Osmanlı'ya devrederek tarih sahnesinden çekilmiştir. Burada çınarları unutmayalım. Tabi ki çamları da unutmayacağız. Sonbaharda yaprakları dökülüyor ama bunları biz takviyelerle çok daha farklı hale getirebiliriz. Osmanlı geride silinmez izler bırakarak tarihteki yerini cumhuriyetimize devretmiştir. İstanbul'un fethine de ayrı bir parantez açmak gerekiyor.

Bu merkezle beraber bulunduğumuz yerden dünyaya farklı bir sinyal verelim. Hele ki siber savunmanın konuşulduğu böyle bir dönemde, bize bugün temelini atacağımız Ay Yıldız projesi yakışır.

Türkiye’nin gelişen ve değişen savunma hamleleri, atılacak adımları tek merkezden yürütme ihtiyacı doğurdu.

Bu merkezle beraber biz daha bulunduğumuz yerden dünyaya farklı bir sinyal verelim. Hele hele siber güvenliğin konuşulduğu böyle bir dönemde bize şu anda temelini atacağımız ay yıldız projesi yakışır dedik. Bugün de bu temeli atıyoruz. Amacımız Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümünde 29 ekim 2023 tarihinde bu projeyi tamamlayarak hizmete açmaktır.

Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya toplamış oluyoruz. Kahraman ordumuzun gücüne güç ekleyeceğinden şüphe etmiyorum.

Askerimiz vardı, yüreğimiz vardı ama tabiri caizse yeterli silahımız yoktu, gerektiği kadar cephanemiz yoktu. Kıbrıs Barış Harekatı bu gerçeği görmemiz açısından da hayırlı olmuştur. Ülkemizin ne kadar ağır kayıplara uğradığını en iyi buradaki heyet biliyor. Kıytırık bir terör örgütü karşısında eli kolu bağlı hale düşmesine neden olanlar tarih önünde hesap verecektir. Telsizimiz yoktu, ABD telsizlerimize el koydu. Askerimiz telsizimiz olmadığı için susturma tekniğiyle savaştı. Şimdi İHA'mız var SİHA'mız var, TİHA'mız da var. Savunma sanayinde artık ihraca başladık. Artık 'Ne alırsın?' diyeceğiz. Her şeyi kendimiz üretir hale geldik.