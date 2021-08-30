Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde durduğu tablo dikkat çekti! İşte o ayrıntı

Farklı ülkelerden sanatçılar tarafından resmedilmişti

"Mülteci Çocuk" temalı tablo, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilk kez düzenlenen ve Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi için farklı ülkelerde yaşayan sanatçılar tarafından resmedilmişti.