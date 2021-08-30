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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde durduğu tablo dikkat çekti! İşte o ayrıntı

Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde durduğu tablo dikkat çekti! İşte o ayrıntı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos tebriklerini kabul ettiği salonda arkasında bulunan tablo sosyal medyada dikkat çekmişti. İşte hikayesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde durduğu tablo dikkat çekti! İşte o ayrıntı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul ettiği salonda "Mülteci Çocuk" tablosu yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde durduğu tablo dikkat çekti! İşte o ayrıntı

Kutlamalar çerçevesinde yabancı misyon şefleri ve devlet erkanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'a tebriklerini sundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde durduğu tablo dikkat çekti! İşte o ayrıntı

Erdoğan, tebrikleri, 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi için özel resmedilen "Mülteci Çocuk" temalı tablonun önünde kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde durduğu tablo dikkat çekti! İşte o ayrıntı

Farklı ülkelerden sanatçılar tarafından resmedilmişti

"Mülteci Çocuk" temalı tablo, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilk kez düzenlenen ve Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi için farklı ülkelerde yaşayan sanatçılar tarafından resmedilmişti.

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