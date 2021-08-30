EPGİS’ten korkutan akaryakıt uyarısı!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası akaryakıt istasyonlarını uyardı. Yapılan uyarıda “Kesinlikle bidonla yakıt vermeyin” ifadelerine yer verildi.

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Son zamanlarda ormanlar çıkan yangınlara dikkat çeken Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası ( EPGİS) akaryakıt istasyonlarına bu konuda duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş tarafından yapılan uyarıda akaryakıt istasyonu yöneticilerine ve çalışanlarına “Kesinlikle bidon ile yakıt verilmemesi, verilmesinin zorunlu olması durumunda kolluk kuvvetlerinden yazılı izin alınması” şeklinde bir uyarı gerçekleştirildi.

Yapılan uyarının nedeni olarak kötü niyetli kişilerin akaryakıt istasyonlarından bidonla aldığı benzinlerle yangın çıkarma olasılığı gösterildi.

Türkiye’de meydana gelen yangın bölgelerinin sayısındaki artışlardan ve yangınlardan bazılarının yerleşim yerlerine ulaşması sebebiyle sendika üyeleri şu sözlerle EPGİS Fesih Aktaş tarafından uyarıldı

“Değerli üyelerimiz, üzüntüyle takip ettiğimiz gibi ülkemizin çeşitli bölgelerinde yangınlar çıkmaktadır/çıkarılmaktadır. Bu yangınlardan bazılarının yerleşim yerlerine ulaşması sebebiyle birkaç noktada hatırlatmada bulunmak istedik. Yüksek hava sıcaklıkları üzerine eklenen alevlerin sıcaklığı, yangın olan bölgelerde istasyonlarımız için büyük risk teşkil etmektedir.

Bu sebepten dolayı;

Yangın söndürme tüp ve ekipmanlarının kontrol edilmesi,

Ek önlem ihtiyacı olması durumunda hızlı ulaşılabilmesi için ; anlaşmalı Yangın tüpü/Yangın Söndürme Ekipmanları firmasının numarasının personelle paylaşılması, hazırda bulundurulması,

İstasyon alanına “yaklaşan” bir yangın tehlikesinde derhal yetkili birimlere haber verilmesi, satışın durdurulması, müşterilerin tahliyesi ve istasyonda ACİL DURUM BUTONUNA basılması,* Yangın olan/başlayan bölgelerde soğukkanlı ve dikkatli olunması,

Kesinlikle bidon ile yakıt verilmemesi, verilmesinin zorunlu olması durumunda kolluk kuvvetlerinden yazılı izin alınması.

Konularında hassasiyetinizi rica ederiz.”