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Medipol Başakşehir'den Junior Caiçara kararı

Medipol Başakşehir'den Junior Caiçara kararı

Medipol Başakşehir'de Brezilyalı futbolcu Junior Caiçara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldı.

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Kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Junior Caiçara, kendi sosyal medya hesabından yapmış olduğu kulüp etik ve disiplin talimatını ihlal edici paylaşımından dolayı para cezası almış ve süresiz kadro dışı bırakılmıştır." denildi.

Caiçara, sosyal medya hesabından takımın oyun anlayışına yönelik eleştirel bir yazı paylaşmıştı.

Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi, Caiçara'nın 2022'de bitecek sözleşmesini 2023-2024 sezonu sonuna dek uzatmıştı.

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