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Koronaya karşı Türk geni çöktü şimdi otizm iddiası! Oytun Erbaş'a tepki yağıyor

Koronaya karşı Türk geni çöktü şimdi otizm iddiası! Oytun Erbaş'a tepki yağıyor

Koronavirüs'e karşı Türk geni olduğunu, tuzlu su ile gargara yaparak korunulabileceğini söyleyen Oytun Erbaş bu kez yeni bir iddiasıyla gündemde. Tuzlu ayranın otizm yaptığını iddia eden Erbaş'a tepki yağıyor.

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Covid-19 salgınının başladığı dönemde Covid-19'un 'Türk genini çok etkilemeyeceğini' iddia eden ve önlem olarak 'tuzlu su ile gargara' öneren Doç. Dr. Oytun Erbaş, bu kez de "tuzlu ayranın otizme yol açtığını" iddia etti. Doktorlar, Erbaş'ın açıklamalarına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte yaptığı açıklamalarla sıklıkla gündem olan Doç. Dr. Oytun Erbaş, bu kez 'tuzlu ayran' açıklamalarıyla gündemde.

Haberler.com'dan Nihal Gülbaş'ın sorularını yanıtlayan Doç. Dr. Oytun Erbaş "Tuzlu ayran otizm yapıyor" dedi.  Erbaş, otizmin artmasının en büyük sebebini çevresel kirlilik olduğunu ve kısa bir süre sonra otizmli insan sayısında yüksek bir artış olacağını iddia etti.

Geçtiğimiz aylarda kendini 'Türkiye’nin Elon Musk’ı' olarak gördüğünü açıklayan Erbaş 'Koronavirüs Türklere işlemez' iddiası ile de tepki toplamıştı.

Erbaş'ın açıklamalarının gündem olmasının ardından sosyal medyadan tepki geldi. Erbaş'a tepki gösteren doktor ve akademisyenler, söz konusu iddianın sıçanlar ve fareler üzerinde yapılan bir deneye dayandığı ancak insanlarda nasıl etki yaptığına dair herhangi bir verinin bulunmadığını belirtti. 

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