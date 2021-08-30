BIST 1.458
DOLAR 8,39
EURO 9,90
ALTIN 488,21
HABER /  DÜNYA

Kirby'den Kabil havalimanı açıklaması! Taliban, Türkiye'ye teklif yapmıştı

Kirby'den Kabil havalimanı açıklaması! Taliban, Türkiye'ye teklif yapmıştı

Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD askerinin çekilmesinden sonra 'Kabil Havalimanı ne olacak' sorusuna karşılık, birkaç ülkenin sivil uçuşlar için anlaşma yapabileceğini söyledi.

Abone ol

Yaptığı açıklamada Kabil Havalimanı ile ilgili konuşan John Kirby, "Havalimanı işlevsel kalacak bu süreçte. Biz gittikten sonra ne olacak derseniz uluslararası kamuoyunda birkaç ülke var belki de burada bir anlaşma yapabilecek havalimanını sivil uçuşlara açık tutmak için. ABD ordusu orada görev almayacak. Biz çekildikten sonra bir sorumluluğumuz olmayacak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Taliban'ın teklifini duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Taliban’ın Kabil Havalimanı’nın işletilmesi noktasında bize teklifleri var. ‘Güvenliği biz sağlayalım ama işletmeyi siz yapın’ diyor. Bizim bu konuda henüz verilmiş bir kararımız yok” ifadelerini kullanmıştı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde; 

Sahadaki komutanlar Taliban ile iletişim halinde. Komutanlarımız Taliban'la çatışmaları önlemek için konuşmaya devam ediyorlar. Havalimanındaki saldırıyla ilgili soruşturma devam edecek. 

Terör saldırısını durdurmak için operasyon yaptık. Tehditleri elimizdeki imkanları kullanarak dolabildiğince yakından izledik, olabilecek en iyi eylemi yaptık.

"Bitmeyecek tek şey..."
Başkan çok net ifade etti. Bizim görevimiz bitiyor. Çok yakında bitecek ama bitmeyecek olan şey şu; buradaki ABD halkını korumayı sürdüreceğiz. Elimizdeki kapasiteyi kullanmayı sürdüreceğiz. 

Taliban ile irtibat halindeyiz. Herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın diye. Amacımız bu çekilmeyi bitirmek ve tahliye operasyonlarını gerçekleştirmek. Süreçle ilgili bilgi vermeyeceğim. Çok net şekilde gördük ciddi bir tehdit söz konusu. Sahadaki kumandanlarımız iyi koordine edilmiş bir metot geliştirdiler.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Manisa Salihli'de kaza! 3 TIR ve 2 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 3 ölü 5 yaralı
Foto Galeri Manisa Salihli'de kaza! 3 TIR ve 2 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 3 ölü 5 yaralı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye 30 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 30 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Hakkari'de şehit babası devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Hakkari'de şehit babası devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
AB'den vakaların arttığı ABD ile ilgili karar! Güvenli seyahat listesinden çıkardılar
AB'den vakaların arttığı ABD ile ilgili karar! Güvenli seyahat listesinden çıkardılar
Muhittin Böcek Covid-19'dan ölen ağabeyini son yolculuğuna uğurladı
Muhittin Böcek Covid-19'dan ölen ağabeyini son yolculuğuna uğurladı
2 terörist ATAK helikopterleri ile vuruldu! Bugün öldürülen toplam terörist sayısı: 12
2 terörist ATAK helikopterleri ile vuruldu! Bugün öldürülen toplam terörist sayısı: 12
Gaziantep'e hasret gidermek için gelen gurbetçi ailenin 200 bin TL'lik altınları çalındı!
Gaziantep'e hasret gidermek için gelen gurbetçi ailenin 200 bin TL'lik altınları çalındı!
Sarı-kırmızılı kulüpten Çaykur Rizespor'a çok ağır cevap
Sarı-kırmızılı kulüpten Çaykur Rizespor'a çok ağır cevap
Engelli genç kızın odaya kilitlendiği iddiası! Çarşafla 4. kattan aşağı inerken düştü
Engelli genç kızın odaya kilitlendiği iddiası! Çarşafla 4. kattan aşağı inerken düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kara Harp Okulu diploma töreninde açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kara Harp Okulu diploma töreninde açıklamalar