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2 terörist ATAK helikopterleri ile vuruldu! Bugün öldürülen toplam terörist sayısı: 12

2 terörist ATAK helikopterleri ile vuruldu! Bugün öldürülen toplam terörist sayısı: 12

Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı, böylece bugün 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaştı.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 12 oldu" denildi.

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