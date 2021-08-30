Manisa Salihli'de kaza! 3 TIR ve 2 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 3 ölü 5 yaralı
MANİSA Salihli'de zincirleme kaza meydana geldi. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi öldü 5 kişi de yaralandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinden üzücü kaza haberi geldi. Saat 17:00 sıralarında 3 TIR ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında bilanço ağır oldu.
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Kaza bölgesinden alınan bilgiye göre 3 kişi öldü 5 kişi de yaralandı. Olaydan yansıyan ilk görüntüler dehşete düşürdü.
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Öte yandan kazanın, kırmızı ışıkta bekleyen 2 TIR ve 2 otomobile, hızla gelen bir TIR'ın çarpması sonucu gerçekleştiği öğrenildi.
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