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Türkiye'nin Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iade talebi kabul edildi

Türkiye'nin Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iade talebi kabul edildi

Türkiye'de "kara para aklamak" suçundan aranırken yurt dışına kaçan ve Avusturya'da ABD'nin girişimiyle gözaltına alınan iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade talebi kabul edildi. Korkmaz'ın durumu ABD'nin iade talebinin değerlendirilmesinin ardından netleşecek.

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SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger, Avusturya'da tutuklu bulunan "kara para aklamak"la suçlanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade talebinin kabul edildiğini duyurdu.

"Türkiye'ye gelmesi mümkün"
Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger, müvekkili hakkında devam eden ABD'ye iade talebinin incelenmesinin ardından durumun netleşeceğini söyledi. Dülger, "Mahkemenin ve nihai karar mercii olan Avusturya Adalet Bakanlığı'nın vereceği karar uyarınca müvekkilin Türkiye'ye gelmesi mümkün olabilecektir" dedi.

132 milyon dolar kara para aklamakla suçlanıyor
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alınmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden, 1'i tutuklanırken 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Ayrıca soruşturma kapsamında emniyette ifade veren Sezgin Baran Korkmaz'ın eşi Gökçen Korkmaz da serbest bırakılmıştı.

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