Türkiye 30 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 283 bin 250 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 557 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 93 milyon 318 bin 338'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 250 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 557 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 13 bin 401 oldu.

Bakan Koca: Artık değiştirelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yeni vaka sayımız 19.557 yerine 9.557 olabilirdi. Tedbirler sıkı tutulsa vefat sayılarının da hızla düşeceğini biliyoruz. Toplum bağışıklığı ise tedbir ve aşıyla kolay bir hedef! Her gün ağır sonuçları olan bu tabloyu artık değiştirelim. Başarabiliriz!" ifadelerini kullandı.

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