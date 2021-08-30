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Norwich City Ozan Kabak'ı resmen açıkladı

Liverpool'dan ayrılan milli futbolcu Ozan Kabak, 1 yıllığına kiralık olarak Norwich City'ye transfer oldu.

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Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Liverpool forması giyen milli futbolcumuz, sezon bitiminde Schalke'ye geri dönmüştü.

Bundesliga 2'de mücadele edecek olan Schalke ile sezon öncesi çalışmalarına katılan ancak takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan Ozan Kabak'ın yeni adresi Norwich City oldu.

Premier Lig'in ilk 3 haftasında puanla tanışamayan ve kalesinde 10 gol gören Norwich City, 21 yaşındaki milli stoperi, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, "Ozan Kabak ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalamaktan mutluluk duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı. Ozan Kabak, yeni takımında 15 numaralı formayı giyecek.

Ozan: "Farke'nin projesinden gerçekten etkilendim"
Transferin ardından açıklamalarda bulunan Ozan, "Teknik direktörüm Daniel Farke ile konuştum ve projesinden gerçekten etkilendim. Norwich ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Taraftarlar önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Galibiyetler için çok çalışacağız ve taraftarlarımızı mutlu edeceğiz." diye konuştu.

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